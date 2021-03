Ny afsløring: Blot tre mennesker valgte kommunaldirektør i Fredericia

Hun erkender, at hun som politiker også har et ansvar. Og at hun og andre burde have været med i udvalget.

- Kommunaldirektøren er en utroligt vigtig stilling i en kommune. Det kan vi også se, der hvor vi står i dag, at det er en utroligt vigtig post, siger Susanne Eilersen.

Forklaring holdt ikke vand

Annemarie Zacho-Broe blev konstitueret i jobbet i maj 2018 og fastansat tre måneder senere. Hun afløste Michael Holst, som blev fyret. Officielt skete det for at skære direktionen ned fra tre til to personer – og dermed få flere penge til velfærd, fortalte Jacob Bjerregaard i en pressemeddelelse:

”Fra 1. januar 2019 vil besparelserne som følge af den nedlagte direktørstilling udgøre 2 mio. kr. årligt og dermed en besparelse på 8 mio. kr. over de kommende 4 år. Besparelserne indgår i den politiske opgaveprioritering, der skaber rum for, at der kan investeres yderligere i kernevelfærden”, stod der i pressemeddelelsen.