Tre hjemsendte chefer, en advokatundersøgelse og 150 aktindsigter: Presset kommune har brug for hjælp

Tre hjemsendte chefer, en politianmeldelse, en advokatundersøgelse og intens pressedækning. Det har været tre intense måneder for personalet på rådhuset i Fredericia. Det slider hårdt på medarbejderne, og det kan gå ud over den daglige drift.

Det fremgår af dagsordenen for et hasteindkaldt økonomiudvalgsmøde torsdag aften. Her skal udvalget blandt andet kigge på, om der frem til juni skal afsættes 300.000 kroner til at købe ekstern hjælp.