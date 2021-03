Whistle-blower-ordning og tilsyn: Folketingsmedlemmer foreslår flere tiltag efter Fredericia-sag

Kommunalt rejsehold?

Niels Flemming Hansen køber ikke umiddelbart idéen om et forvaltningsmæssigt rejsehold, som foreslået af kommunalforsker Roger Buch.

- Det kan sagtens være, at der ikke er blevet kontrolleret nok, men vi skal jo ikke kontrollere bare for at kontrollere. Langt de fleste kommuner gør det jo rigtig godt. Det her handler ikke om rød eller blå politik, men om ordentlighed, siger den konservative MF'er.

Gået lidt på klingen åbner han dog lidt op for idéen om et rejsehold.

- Det kan sagtens være, men først skal vi lige se, hvad der er op og ned i den her sag, og så må vi nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg uden alt for meget bureaukrati, siger Niels Flemming Hansen.