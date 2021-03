Borgmester om advokatundersøgelse til millioner: Det havde vi ikke regnet med

Hjælpen blev i december udvidet til først en uvildig ekstern advokatundersøgelse foretaget af advokatselskabet Horten, der skulle afdække nogle bestemte sager - blandt andet den tidligere borgmester Jacob Bjerregaards køb af en byggegrund.

Senere blev undersøgelsen udvidet med sætningen 'hvad I ellers måtte finde' rettet mod advokatselskabet Horten. Til sidst blev det også tilføjet til undersøgelsen, at der skulle laves interviews i sagen.

Dermed steg prisen på undersøgelsen undervejs, og nu forvente at stå med en ekstra regning på knap 4,5 millioner kroner. Et beløb som borgmesteren ikke først havde regnet med.

- Det er prisen. Vi havde et klart ønske om at komme til bunds i det her. Også for kommunens troværdighed at gøre, at vi ikke bare undersøgte os selv. Den regning er selvfølgelig dyr, men det er sådan, det er, siger Steen Wrist.

Konklusionerne i advokatundersøgelserne blev præsenteret på et pressemøde den 12. marts, hvor Horten blandt flere kritisable forhold anbefalede både en politianmeldelse af den tidligere borgmester, Jacob Bjerregaards køb af en grund i Fredericia samt et muligt nærtstående forhold mellem ham og den nu tidligere kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe.