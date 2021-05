Fredericia-sagen på Christiansborg: -Hvorfor er det medierne, der skal afsløre det?

Tilsyn med kommuner

Ønsket fra de to folketingspolitikere er at få ministeren til at komme med initiativer til, hvordan tilsynet med landets kommuner kan optimeres.

- Vi havde to overordnede problemstillinger med til samrådet. For det første ønskede vi, at der skal gøres noget ved de lange sagsbehandlinger, hvis medarbejdere indberetter sager i en kommune. Og den problematik imødekom ministeren. Derudover fokuserede vi også på, hvorvidt de tilsyn vi har med kommunerne i dag, er hensigtsmæssige. Det punkt afviste ministeren at kigge på, og det er vi selvfølgelig skuffede over, siger han.

Han understreger, at samrådet sker på baggrund af mediernes afsløringer fra Fredericia Kommune, hvor blandt andet den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard er blevet politianmeldt.

- Vi politikere skal tage et ansvar, og derfor vil vi gerne se, om der kan gøres noget for at optimere tilsynene. For hvorfor er det medierne, der skal afsløre ulovligheder i blandt andet Fredericia?, spørger politikeren retorisk.