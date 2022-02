Fyret økonomichef fra borgmestersag i Fredericia ansat i anden kommune

Referencer har ikke sået tvivl

Thomas Foged, der er direktør for Voksne og Stabe i Billund Kommune, og som bliver Tommy Abildgaards nærmeste chef, fortæller, at de i ansættelsesudvalget har været opmærksom på sagen i Fredericia Kommune, men har ikke fundet grund til at tro, at Tommy Abildgaards indblanding i sagen vil påvirke hans evne til at bestride jobbet i Billund Kommune.

- Det er vores vurdering, at det (sagen i Fredericia Kommune og Tommy Abildgaards kompetencer, red.) ikke har haft noget med hinanden at gøre, siger Thomas Foged.