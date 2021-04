Nu går efterforskningen i gang i borgmestersagen: Tre forhold anmeldt til politiet

Efterforskningen er i gang - og kan udvides

Allerede nu er efterforskningen i gang og tager som udgangspunkt afsæt i de tre anmelder. Politiet vil dog ikke udelukke, at efterforskningen kan udvides til andre hændelser eller handlinger, hvis det bliver aktuelt, og der er grundlag for det.

Politiet kan ikke fortælle, hvor længe de kommer til at bruge på efterforskingen, men de understreger, at de arbejder på "at sikre en effektiv sagsbehandlingstid – men længden af den vil afgøres af resultaterne undervejs. Det står dog klart, at sagen ikke kan forventes belyst og afgjort inden for få måneder."

Indtil videre har sagen kostet tidligere kommunaldirektør Annemarie Zachoe-Broe og økonomi- og personalchef Tommy Abildgaard jobbet. Jacob Bjerregaard forlod posten som borgmester i december 2020.

Politiet skriver, at de på nuværende tidspunkt ikke kan oplyse, om de involverede i sagen bliver sigtet, eller om der skal rejses tiltale.

Efterforskningen består af at indhente informationer og dokumentation i form af dokumenter og lignende samt afhøringer. Politiet skriver, at Fredericia Kommune samarbejder i forhold til udlevering af materiale med videre.

TV SYD forsøger at få en kommentar fra tidligere borgmester Jacob Bjerregaard og tidligere kommunaldirektør Annemarie Zachoe-Broe.