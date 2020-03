Corona aflyser to store begivenheder i Flensborg

To store arrangementer i Flensborg, der begge skulle være med til at markere Genforeningen, er aflyst.

Lørdag havde Sydslesvigsk Forening planlagt at markere afstemningsdagen i zone 2 med et møde i Borgerforeningen.

- Vi har et ansvar overfor vores gæster lige som overfor vores medarbejdere. Derfor vil vi være på den sikre side. Vi satser på at gennemføre i efteråret, fortæller SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen i en pressemeddelelse.

Søndag skulle prinsesse Benedikte deltage i fælles festgudstjeneste mellem de tyske og de danske lutherske kirker.

Gudstjenesten skulle have været afholdt i Sankt Marienkirche i Flensborg.

- Det er med stor beklagelse og ærgelse, at festgudstjenesten ikke kan finde sted. På den anden side bærer vi som medarrangør et særligt ansvar og vurderer, at det er nødvendigt at aflyse på grund af den aktuelle situation, siger provst i Sydslesvig Hasse Neldeberg Jørgensen.