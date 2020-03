Overblik: Disse arrangementer er aflyst pga. coronavirus

Få et overblik over coronavirus i Syd- og Sønderjylland. Foto: Benjamin Nielsen, TV SYD

På et pressemøde fredag, har regeringen og sundhedsmyndighederne i hele marts måned opfordret til at aflyse eller udskyde offentlige arrangementer med over 1.000 deltagere. Det rammer en række arrangementer i syd- og sønderjylland.

Gymnastikopvisning aflyses

En forårsopvisning i Aabenraa og Haderslev der skulle afholdes i denne weekend er blevet aflyst, efter de danske myndigheder har frarådet arrangementer med mere end 1000 deltagere. Det skriver DGI Sønderjylland på deres facebookside.

Håndtrykceremoni aflyses

Hedensted Kommune skulle have afholdt grundlovsceremoni for nye statsborgere lørdag den 7. marts. Ceremonien er udskudt på ubestemt tid, da sundhedsmyndighederne fraråder håndtryk og kram, og siden den førstnævnte er en stor del af ceremonien, udskyder man.

AC Horsens mod FCK med tomme tribuner

Coronavirusset rammer nu landets bedste fodboldrække. På søndag skal AC Horsens spille mod FCK, men kampen bliver spillet for tomme tribuner.

Superligakampen mellem Horsens og FCK skal spilles i København, og FCK har oplyst på deres hjemmeside, at kampen vil blive spillet uden tilskuere.

Byggerimesse udskydes

Byggerimessen Byggeri'20 bliver udskydt på grund af coronavirus. Det skriver arrangørene på messens hjemmeside. Danske Byggecentre vælger at rykke arrangementet, fordi de som altid følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger. Det skriver de på messens hjemmeside.

Sønderjyske

Fire af Sønderjyskes sportshold skal efter planen spille i weekenden. Idrætsforeningen er netop nu ved at danne sig et overblik over den seneste udvikling, og de vil derefter orientere om, hvad der skal ske. Det skriver de på deres hjemmeside.

På pressemødet opfordrede man også til, at man er påpasselig med at give hånd og kramme andre personer.

Kender du til kommende arrangementer i Syd- og Sønderjylland, hvor der forventer oer 1.000 deltagere?