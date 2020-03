Koldings borgmester: Det tager fart nu

- Det er dramatisk, men vi var forberedt på, at det var den vej, det kunne gå.

Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), mødes her til aften med en krisestab i kommunen for at beslutte, hvordan den skal håndtere de meldinger, der kom fra statsminister Mette Frederiksen her til aften.

Samtlige skoler, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner lukker. Foreninger opfordres til ikke at mødes. Der en en lov på vej, der skal forbyde forsamlinger på over 100 mennesker. Med andre ord: Hver enkelt kommune skal til at håndtere en ekstrem situation.

At vi er nået hertil, blev diskuteret i Kolding Kommune så sent som i dag.

- Det tager fart nu. Derfor drøftede vi, at vi kunne komme til at stå i den her situation. En situation, hvor jeg også som borgmester bliver tvunget til at træffe beslutninger selv, uden at kunne nå at gå den sædvanlige vej gennem byrådet, fortæller Jørn Pedersen.

Han oplyser også, at kommunen ikke får oplysninger om, hvor mange borgere der rent faktisk er smittede i kommunen.

- Det er enormt frustrerende. Det betyder jo, at vi kan risikere at sende hjemmehjælpere ud til syge borgere.

TV SYD følger, hvordan Kolding og vores tretten andre kommuner håndterer krisen. I kan holde jer opdateret her på siden.