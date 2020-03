Lene ordner badeværelset i sin karantæneperiode

De seneste dage har Lene Andresen fra Tønder pludselig haft mere fritid end længe.

Siden den 8. marts har hun været i karantæne efter hjemturen fra Norditalien.

Derfor skal hun frem til den 20. marts blive i sin lejlighed og det har hun valgt at få det bedste ud af.

- Der er en dosmerseddel med masser af ting og sager på. Jeg har fået malet badeværelset og fået gjort det rent. Alle de ting som man ikke når i hverdagen, fortæller hun til TV SYD.

I Norditalien

Lene Andresen var sammen med familien på ski-ferie i Passo Tornale, der ligger på grænsen mellem Lombardiet og Tentino.

TV SYDs mikrofon blev afleveret ved vinduet inden dagens interview. Foto: Anne Bolding, TV SYD

Under ferien fik hun besked om at smittefaren i Norditalien betyder, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver hjemme i 14 dage.

- Det er en underlig følelse. På den ene side skal man tage det seriøst. På den anden side tænker jeg, at jeg jo er rask, det er mærkeligt, siger Lene Andresen.

Familien er delt

Lige nu er familien fordelt på tre forskellige adresse. Lene Andresen er i karantæne sammen med en af sine sønner.

- Jeg tager det ikke som en straf, men jeg frygter da lidt, hvis de kommer og siger, at det ikke er 14 dage men fire eller seks uger. Så kan det da godt være, man får kuller, siger hun.

Manden sørger for proviant

Mens Lene Andresen er i karantæne, bor hendes mand også på en anden adresse. Han var ikke med på ferien til Italien. Derfor sørger han nu for, at der bliver købt mad.

Ifølge oplysninger fra den 10. marts er cirka 50 danskere fra Region Syddanmark lige nu i karantæne.

Men da antallet af smittede og karantæneramte har været stigende, er det tal formentlig også blevet højere.