Mange børn holdes allerede hjemme: Kun hver tredje er i Jerne Børnehave i dag

Normalt bliver 45 børn afleveret hver morgen i Jerne Børnehave på Brovangen i Esbjerg. Det tal var dog væsentligt reduceret torsdag morgen, hvor blot 15 dukkede op med enten mor eller far.

En af dem var Sabine Hansen, som afleverede sin fem-årige datter Alberte i institutionen.

- Ja, det var egentlig planen at lade Alberte blive hjemme i dag. Men jeg er altså nødt til at komme ud på mit arbejde for at få snakket med min chef, fortæller hun til TV SYD.

Jerne Børnehave lukker fra fredag morgen. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

Sabine Hansen er dog ikke i tvivl om, at hun kommer til at arbejde hjemmefra fra og med fredag. Hun forstår godt myndighedernes beslutning om at lukke Danmark ned.

- Jeg synes, det er det rigtige at gøre. Der skal helt sikkert lukkes ned, for vi skal have coronasmitten indsnævret så meget som muligt, forklarer Sabine Hansen, der får god tid til sine tre børn i de kommende 14 dage.

Telefonen gløder

Personalet i børnehaven er mødt på arbejde for at få overblik over situationen. De skal have et overblik over antallet af børn, der dukker op. Desuden skal det afklares, hvor mange medarbejdere, der skal sendes hjem.

Daglig leder Tanja Holm-Jessen har talt meget i telefon fra morgenstunden.

- Jeg har nok snakket med de første 25 mennesker i dag, og nu ringer den igen, siger hun.

Institutionen har oprettet en mailingliste til forældrene. Den skal tjene til at orientere dem om, hvornår institutionen atter åbner.

Daglig leder af Jerne Børnehave Tanja Holm-Jessen har talt meget i telefon fra morgenstunden. Foto: Finn Grahndin, TV SYD

De 15 forældre, der ligesom Sabine Hansen har afleveret deres børn i institutionen torsdag, forklarer alle, at de er nødt til at møde op på arbejde for at få overblik over deres egen situation.

- Og så snakker vi med dem om, hvordan vi får det hele til at hænge sammen her på stedet, siger Tanja Holm-Jessen.

Torsdag er sidste åbningsdag i Jerne Børnehave. Fredag må forældre og børn passe sig selv.