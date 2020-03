Overblik: Disse arrangementer er aflyst pga. coronavirus

Få et overblik over coronavirus i Syd- og Sønderjylland. Foto: Benjamin Nielsen, TV SYD

Opdateres...

Regeringen og sundhedsmyndighederne opfordrer til at aflyse eller udskyde offentlige arrangementer med over 1.000 deltagere, det oplyser de på et pressemøde fredag. Det rammer en række arrangementer i syd- og sønderjylland.



Gymnastikopvisning aflyses

En forårsopvisning i Aabenraa og Haderslev, der skulle afholdes i denne weekend, er blevet aflyst, efter de danske myndigheder har frarådet arrangementer med mere end 1000 deltagere. Det skriver DGI Sønderjylland på deres facebookside.

Håndtrykceremoni aflyses

Hedensted Kommune skulle have afholdt grundlovsceremoni for nye statsborgere lørdag den 7. marts. Ceremonien er udskudt på ubestemt tid, da sundhedsmyndighederne fraråder håndtryk og kram. Netop håndtryk spiller en central rolle i grundlovsceremonierne, og derfor udskyder man altså.

Læs mere om det her.

Alle superliga- og 1.divisionskampe spilles uden tilskuere

Divisionsforeningen i fodbold vil afvikle fodboldkampene i Superligaen og 1. division - også selvom det betyder, at publikum må udeblive. Det skriver Divisionsforeningen i en pressemeddelse.

Beslutningen kommer efter, regeringen har meldt ud, at man fraråder alle arrangementer med mere end 1.000 deltagere.

Det kommer blandt andet til at gå ud over Superligaklubberne Esbjerg fb, AC Horsens og Sønderjyske, samt 1. divisionsklubberne Vejle Boldklub, Kolding IF og FC Fredericia.

Forum Horsens aflyser en uge ud i fremtiden

Alle arrangementer i Forum Horsens med over 1.000 deltager den kommende uge er aflyst, det oplyser Jørn Juul fra Forum Horsens. Arrangementer med under 1.000 deltager vil stadig blive afviklet. I løbet af næste uge tager man stilling til, hvordan man skal forholde sig til næste uge igen.

Musikhuset Esbjerg følger anbefalingen

Der bliver ikke afviklet nogen arrangementer i Musikhuset Esbjerg med mere end 1.000 tilskuere i marts, det skriver Musikhuset i en pressemeddelelse. Billetter, der er købt til arrangementer i marts med over 1.000 tilskuere, vil blive returneret, inklusiv billetgebyr.

Ishockey uden tilskuere

Metalligaens kampe vil blive spillet uden tilskuere, det skriver Danmarks Ishockey Union. Det betyder, at Esbjerg Energy og Sønderjyske Ishockey må undvære tilskuere til deres kampe.

Foreløbig gælder det kampene fredag og tirsdag. På mandag vil Ligaforeningen beslutte, hvordan man skal forholde sig resten af måneden.

Koncert bliver flyttet

Vejle Musikteater flytter sin koncert med Malurt den 6. marts, det skriver det på sin hjemmeside. Koncerten bliver i stedet afholdt den 19. maj.

Musikteateret er ved at afklare, hvad der kommer til at ske med resten af programmet for marts måned.

Byggerimesse udskydes

Byggerimessen Byggeri'20 bliver udskydt på grund af coronavirus. Det skriver arrangørene på messens hjemmeside. Danske Byggecentre vælger at rykke arrangementet, fordi de som altid følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger. Det skriver de på messens hjemmeside.

SF gennemfører landsmøde

SFs landsmøde skal afholdes i Kolding i weekenden som planlagt.

- Servicetweet! SFs landsmøde gennemføres. Vi bliver 500 personer. Husk sprit og god håndhygiejne! Og lad vær med at kramme eller give håndtryk, vink i stedet for ;) Vi ses i weekenden #dkpol, skriver Pia Olsen Dyhr i et tweet.

Grænsen for antal deltagere er på 1000 personer. Har man et arrangement med flere personer, bør man overveje at udskyde eller aflyse sit arrangement, fortæller regeringen.

Whiskymesse med kø

For 24. gang bliver der afholdt whiskeymesse i Kolding – også i år. I år bliver deltagerne fordelt i tre haller, og i den største af de tre haller bliver der maksimalt lukket 900 gæster ind ad gangen. På den måde bliver der først lukket en ny person ind, når én person går ud, forvent derfor kø.

Forårsmesse i Sønderborg

I denne weekend gennemføres forårsmesse i Sønderborg. Ved messen forventer man over 1.000 deltagere, man da der kun er plads til 250 i hallen ad gangen gennemføres messen alligevel, det skriver Sønderborgnyt.

Kender du til kommende arrangementer i Syd- og Sønderjylland, hvor der forventes over 1.000 deltagere? Så hører vi gerne fra dig på tvsyd@tvsyd.dk.