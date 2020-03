Overblik efter tiltag: Det sker i din kommune

Onsdag aften meldte regeringen ud, at forsamlinger med over 100 mennesker frarådes, uddannelses- og daginstitutioner skal lukkes ned to uger fra på fredag og alle offentligt ansatte uden kritiske funktioner sendes hjem.

Der er mange spørgsmål om, hvordan det skal foregå i praksis. Lige nu arbejder kommunerne på at komme nærmere, hvad de tiltag helt præcist kommer til at betyde. Hos TV SYD har vi onsdag aften ringet rundt for at høre, hvad status er hos de enkelte kommuner efter regeringens udmelding.

Vejle Kommune:

Borgmester Jens Ejner Christensen mødes klokken 10.00 med medlemmerne af økonomiudvalget og gruppeformændene i byrådet. Der er møde med det sundhedsfaglige personale klokken 11.30.

- Qua den optrapning (af Corona-inddæmmende tiltag statsligt set), der har været det seneste par uger, er vi godt forberedt til den situation, vi nu står i. Vi er klar til at håndtere det professionelt, bistå myndighederne og hjælpe alle, der har brug for det, på bedste vis. Det skal ingen være i tvivl om, siger Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.

Varde Kommune:

I Varde fortæller borgmester Erik Buhl (V), at der indkaldes til krisemøde torsdag morgen klokken 6. Her mødes direktionen med sundhedsafdelingen og beredskabsstyrelsen. Alle møder fra i morgen er aflyst.

Kolding Kommune:

Onsdag aften mødes borgmester Jørn Pedersen (V) med en krisestab i kommunen for at finde ud af, hvordan de skal håndtere udmeldingerne fra regeringen.

- Det er dramatisk, men vi var forberedt på, at det var den vej, det kunne gå.

Haderslev Kommune:

I Haderslev Kommune er der flere møder torsdag morgen. Borgmesteren mødes med forskellige indenfor kommunen klokken 10 og 11, for at de kan samle trådene. Den overordnede udmelding fra borgmester H.P. Geil (V) er, at de er klar til at sende folk hjem senest mandag, men han fortæller til TV SYD, at de vil tage bestik af, om det kommer til at sættes i værk inden da.

- Det er svært at trække noget op af skuffen, for der er ikke en "plejer" i den her situation, siger H.P Geil til TV SYD.

Sønderborg Kommune:

I Sønderborg er en krisestab blevet sat sammen. De arbejder i nat med den udmelding, der kom fra regeringen, og det er borgmester Erik Lauritzens vurdering, at efter deres møde i torsdag klokken 7, vil der komme anvisninger, som borgere og ansatte kan forholde sig til.

Aabenraa Kommune

Direktionen mødes klokken 8.00. Senere på dagen er der møde med kommunens ledere. Aabenraa Kommune vil hurtigst muligt herefter kommunikere løbende om de nye tiltag på hjemmesiden aabenraa.dk, på Aabenraa Kommunes Facebookside og for medarbejderne på Aabenraa Kommunes medarbejderportal.

- Vi er godt forberedt. Folk skal holde hovedet koldt og bruge den sunde fornuft. De ansatte, der ikke skal på arbejde vil få besked via vores interne systemer. Det er vigtigt, at vi ikke havner i en situation, hvor hverken børn eller plejekrævende efterlades alene, siger Thomas Andresen, borgmester, Venstre.

Esbjerg Kommune:

De sidste par dage har Esbjerg Kommune forsøgt at forberede sig på sådan en krisesituation, som regeringen onsdag aften har meldt ud. Derfor har Esbjerg Kommune iværksat en beredsskabsplan, som de følger op på tidligt torsdag morgen.

Vejen Kommune:

Hos Vejen Kommune er en krisetab med fagchefer samlet, som arbejder på at finde ud af, hvem tiltagene kommer til at berøre i kommunen.

- Der er mange praktiske spørgsmål og ikke lang frist, så vi er gået i gang med det allerede her til aften, siger Egon Fræhr (V) til TV SYD.

Fanø Kommune:

Borgmester Sofie Valbjørn (Alt.) mødes tordag morgen med fagchefer og kommunikationsdirektøren for at tale en beredskabsplan nærmere igennem. Hvordan det kommer til at påvirke de enkelte borgere vil kommunen skrive ud til borgerne på de kanaler, som de kan nå dem på.

- Der ligger en stor opave i det her, om hvordan vi som kommune kan støtte op om vores borgere og erhvervsdrivende i sådan en situation. Allerede nu har jeg fået meldinger om flere erhvervsdrivende, der lukker ned nu, fortæller Sofie Valbjørn.

Indtil nu har det ikke været muligt at få fat på Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Tønder Kommune eller Billund Kommune til at give en udmelding på situationen.