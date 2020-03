Privatpraktiserende læger lukker ned for alle ikke-akutte patienter

Flere privatpraktiserende læger i Syd- og Sønderjylland vil fra torsdag og i den nærmeste fremtid kun tage imod patienter, der har akut behov for lægehjælp. Det skriver flere privatpraktiserende lægehuse på deres hjemmesider.

Det sker, fordi Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab for Almen Medicin onsdag skrev ud til deres medlemmer, at man fraråder at tage ikke-akutte patienter.

Læs også Overblik: Sådan håndteres coronavirus i din kommune

- Vi skal kun se patienter med akut behov for lægehjælp. Ikke-akutte patienter som for eksempel årskontroller udsættes, lyder anbefalingen til privatpraktiserende læger.

Årsagen er, at man gør klar til at håndtere et større udbrud af coronavirus i hele landet.

- Regeringen og Sundhedsstyrelsen ønsker, at alle praktiserende læger fortsat går på arbejde, og at vi passer vores patienter. Det samme gælder vores personale. Det er vigtigt, at vi ikke udsætter vores patienter for smitte, og at vi selv forsøger at holde os raske, står der i mailen.

Har du mistanke om, at du er smittet med corornavirus er det vigtigt, at du ringer til en læge. Du må ikke møde op i venteværelset.