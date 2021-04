100.000 skal vaccineres mandag: Regn med kø - men kom til tiden

100.000 skuldre lægger hud og muskler til kanylen, når de danske regioner mandag for alvor tester vaccinationskapaciteten.

I Region Syddanmark får 20.000 borgere et vaccinestik samme dag, mens Region Midtjylland er klar til at vaccinere 22.000 borgere på regionens vaccinesteder - bl.a. i Horsens og Hedensted.

Målet er, at der i Danmark skal kunne vaccineres op mod 100.000 om dagen. Stresstesten er en generalprøve, hvor regionerne får mulighed for at opdage og eliminere eventuelle fejl i deres store set up, inden der kommer flere og flere vacciner kommer til Danmark.



- Den første stresstest, hvor 8.800 syddanskere blev vaccineret, gik godt, så vi er fortrøstningsfulde i forhold til at skalere kapaciteten op. Når så mange skal vaccineres, er det dog ikke sikkert, vi kan undgå, at der opstår ventetid nogen steder. Det håber jeg, der vil være forståelse for, og jeg ved, at alle medarbejdere vil gøre deres bedste for at hjælpe alle godt igennem, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark, i en pressemeddelelse.