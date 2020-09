200 personer blev testet på tre timer i mobile testbiler

Fra lørdag formiddag kunne borgere i Vejle stille sig i kø for at få lavet en coronatest uden en tidsbestilling i to mobile testbiler.

Smittetallet i Vejle Kommune steg fredag til 29,4, og selvom de lørdag eftermiddag er faldet til 27,7, er tallet stadig over Sundhedsmyndighedernes såkaldte bekymringsgrænse på 20.

Jeg skal til et familiearrangement her i weekenden, og så synes jeg, det var fint lige at blive testet, inden vi skulle samles. Nanna Landbo Christensen, ingeniør, Vejle

Derfor har Region Syddanmark valgt at placere to testbiler i to tætbefolkede områder i Vejle, og i løbet af tre timer blev 200 personer testet ved to af de fire testbiler.

- Jeg var ude og svømme i tirsdags, og det har så siden vist sig, at der har været et udbrud i svømmehallen, så det var jo lige at få det gjort, nu hvor muligheden bød sig, siger Jannie Sørensen, der var mødt op ved testbilerne lørdag.

Familiearrangementer skaber mistanke

Man kunne møde op ved testbilerne uden tidsbestilling, men man måtte ikke have symotomer på coronasmitte, hvis man skulle have lavet en test i en af bilerne.

Pensionist Connie Krohn Therkelsen har siden nedlukningen for seks måneder siden holdt sig isoleret, da hun er i risikogruppen. Efter at hun i sidste uge var til non-firmation, hvor 50 mennesker var samlet, følte hun, at det var en god ide at blive testet.

- Selvom festen foregik under seriøse forhold, har jeg holdt mig isoleret siden, for at være sikker på, at jeg ikke smitter nogen, men jeg vil også gerne være sikker på, at jeg ikke selv er smittet, siger Conni Therkelsen.

Det var også et familiearrangement i weekenden, der fik Nanna Landbo Christensen ud af døren lørdag formiddag efter at have læst om testbilerne i et opslag på Facobook.

