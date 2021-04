21.004 syddanskere vaccineret på store testdag

- Kom ikke i god tid

Normalt er det en god ting at komme i god tid, når man skal noget vigtigt. Men når det gælder vaccination i denne målestok, gælder andre regler. Vanskelighederne mandag var nemlig mere udenfor vaccinationscentrene end indenfor.

- Det mindste er at give selve stikket. Flow i forløbet er det vigtigste, når man skal vaccinere så mange. Udfordringerne var i overvejende grad trafikale forhold. Altså til- og frakørsel samt parkering, fortæller Stephanie Lose.

Mange borgere ankom i rigtig god tid, men det skaber for mange problemer udenfor.

- Vi vil sådan set hellere have, at man kommer fem minutter for sent end tre kvarter for tidligt. Det ideelle er maksimalt ti minutter før, understreger hun.