3.g'er om retningslinjer for studenterkørsel: - Det er noget bras

Studenterkørsler denne sommer anbefales at indeholde færre besøg, og varigheden af besøgene bør reduceres. Sådan står der i retningslinjerne for studenterkørsel, som Børne- og Undervisningsministeriet har sendt ud i dag.

Der er ikke noget, der er meldt klart ud. De bruger ord som "anbefales" og "bør". Det ved jeg ikke, hvad vi skal bruge til. Victoria Hansen, 3.d, Kolding Gymnasium

I retninglinjerne står der blandt andet:

“Der anbefales åben vogn el.lign.” og “Ved planlægning af ruten bør man forsøge at reducere den tid, hvor der er kontakt mellem de kørende og øvrige personer, fx ved varigheden af det enkelte besøg og antallet af besøg.”

Men retninglinjerne er alt for ukonkrete, mener 20-årige Victoria Hansen fra Rødding, som bliver student i år.

- Der er ikke noget, der er meldt klart ud. De bruger ord som "anbefales" og "bør". Det ved jeg ikke, hvad vi skal bruge til. Jeg synes, det lyder som noget bras, siger Victoria Hansen, som går i 3.d på Kolding Gymnasium.

Læs også Emma og alle de andre studenter kommer ud at køre

Hun mener ikke, at reglerne kommer til at få indflydelse på hendes klasses planlagte studenterkørsel.

- Det bliver et stort, fedt nej, siger Victoria Hansen til TV SYD.

Hun påpeger, at i retningslinjerne er der lagt op til at reducere varigheden af besøgene. Men der er ikke sat nogen konkret tid på, hvad et kort besøg er.

- Det skulle være formuleret langt mere konkret. Hvad er korte besøg? Vi har planlagt at være hvert sted i 45 minutter, mens nogle af de andre klasser har planlagt 20 minutter. Hvad er et kort besøg?, siger Victoria Hansen.

Nej tak til babysitter på vognen

Ud over færre og kortere besøg er der i retningslinjerne lagt op til muligheden for at få en ædru person med på vognen, som vil kunne hjælpe i det omfang, der måtte være behov, fx hvis en ung udvikler symptomer eller af anden årsag får behov for at afslutte turen før tid. Men heller ikke det, ser Victoria Hansen at der bliver behov for.

- Skal vi have en babysitter med eller hvad? Det gider vi da ikke? Vi er 18, 19 og 20 år gamle. Så jeg tror godt, vi kan finde ud af at klare os selv, siger Victoria Hansen.

Læs også Vognmand om studenterkørsel: - Vi forbereder os - men krav om afstand er ikke en mulighed

Egne coronatilpasninger til køretur

Victoria Hansen og hendes klasse har været i gang med planlægningen af studenterkørsel siden 2.g. Og allerede nu er et enkelt stop pillet af den planlagte rute, fordi en person har astma og dermed er i risikogruppen for corona. Derudover er der på det første stop, hvor der skal spises morgenmad, blevet samlet bestillinger ind fra eleverne, så morgenmaden er anrettet til eleverne i forvejen, og de ikke skal samles ved en buffet. Derudover kommer håndspriten til at være med undervejs påpeger Victoria.

Victoria Hansen og hendes medstuderende har alle betalt 1500 kroner for studenterkørsel. Hun var derfor meget lettet, da nyheden kom tidligere på ugen, om at studenterkørsel ville blive en realitet, efter den traditionsrige tur har hængt i en tynd tråd i flere måneder på grund af corona.

- Jeg var så glad! Og jeg var så lettet, fordi der har været så meget uvished. Så det var virkelig en sten, der faldt fra hjertet, siger Victoria Hansen.