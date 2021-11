6 kommuner halter efter med vaccinationer

Seks syd- og sønderjyske kommuner ligger under landsgennemsnittet, når det kommer til førstegangsvaccinerede og færdigvaccinerede borgere.

Det viser dagens vaccinationsopgørelse fra Statens Serum Institut.



Længst fra landsgennemsnittene, på 76,8 procent for førstegangsvaccinerede og 75,4 for de færdigvaccinerede, er Horsens Kommune i TV SYDs dækningsområde.

Horsens Kommune er 1,8 procentpoint under landsgennemsnittet, når det kommer til førstegangsvaccinerede, mens kommunen er 1,9 procentpoint efter, når det kommer til færdigvaccinerede.

Horsens Kommune er dog stærkt efterfulgt af Aabenraa og Vejen Kommuner, der begge ligger 1,5 procentpoint under landsgennemsnittet for både førstegangsvaccinerede og færdigvaccinerede.

Fejl i smittetallene

Torsdag kunne Statens Serum Institut meddele, at der var problemer med at udtrække de korrekte tal for dagen, hvorfor torsdagens smittetal var mindre end det reelle billede. Dette betyder, at fredagens tal også er forkerte, da SSI har lagt de overskydende data oveni fredagens smittetal.

Med andre ord giver fredagens smittetal et forkert billede af smitten.

Du kan alligevel se smittetallene for de enkelte kommuner herunder: