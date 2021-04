81-årige Leif glæder sig - han skal vaccineres i dag

At skulle være en del af en stor prøve for de danske vaccinationscentre, er ikke noget, der bekymrer 81-årige Leif Enok Hansen.

- Jeg glæder mig, men jeg glæder mig mere til, at det hele er overstået. At jeg har fået den sidste, sagde han med henvisning til det sidste vaccinestik mod covid-19.

TV SYD mødte ham søndag, da han skulle forberede sig på mandagens udflugt til vaccinationscenteret i Haderslev.

- Jeg var i tvivl om, hvor det lå henne, sagde han.

Han er bare en af 20.000 syddanskere, der mandag skal vaccineres i en stresstest.

- Formålet med testen er at forberede os på den dag, hvor vi forhåbentlig kommer til at vaccinere 100.000 på daglig basis. Altså når der kommer flere vacciner til Danmark. Vi vil gerne være sikker på, at hele setuppet fungerer, og at det er uden problemer at vaccinere de her 20.000 om dagen her i Syddanmark, siger formand for Danske Regioner og Region Syddanmark, Stephanie Lose.

Sidst man udførte en stresstest, lød kapaciteten på 8.800 vaccinationer i regionen. I dag gør man det igen for at se, om der er nye ting, man skal tage højde for ved en opskalering.

- Vi tester det for at få erfaringer, så derfor vil der være et eller andet, der ikke kører, som det skal, og så har vi mulighed for at lære og justere, siger Stephanie Lose.

Er vaccineret før

Leif Enok Hansen er tidligere sømand, og han går ikke særlig meget op i snakken om mulige bivirkninger. Han tror ikke rigtig på, at der er en risiko.

- Er blevet vaccineret mod så meget forskelligt. Da jeg sejlede ned omkring Vestafrika, der blev vi vaccineret mod alverdens sygdomme. De der stik, regner jeg ikke for meget, sagde han søndag.



Som gammel sømand er han vant til at 'rekognoscere' - et militært udtryk for at udforske området udenfor ens egen zone. Måske det var det, der fik ham afsted søndag.

- Nu ved jeg i hvert fald, hvordan jeg kommer hertil. Det er det mindste, sagde han.