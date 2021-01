87-årige Bent fik første stik i det mobile vaccinationscenter

- Mange af de borgere, vil måske have svært ved, at vi skal arrangere transport ud til et stort center et eller andet sted. Det kan være svært for borgerne at flytte sig derhen. Der er fremmede mennesker, og det er et andet sted. Her tager den lokale hjemmepleje fat i borgerne, transporter dem herned, får dem vaccineret og kørt hjem igen, fortæller Arne Nikolajsen, direktør for sundhed og omsorg i Esbjerg Kommune.

Den mobile vaccinationsklinik er i denne uge også forbi Billund, Varde og Vejen kommuner.