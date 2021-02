Ældre har ikke travlt med vaccine: Det giver overskud til næste gruppe

De ældre på vestkysten har ikke travlt med at blive vaccineret, og det giver plads til de næste i køen.

For en uge siden efterlyste man borgere på 85+, som ønskede at blive vaccineret, og siden da har man ringet til borgerne i målgruppen for at hjælpe dem med at bestille tid.

- Vi har ringet til 1.600 personer nu, og alle dem, der ville, har fået en tid til vaccination, siger Arne Nikolajsen, der er ældre- og omsorgsdirektør i Esbjerg Kommune.