Ændret brug af testbiler giver travlhed

Det har i forvejen været en travl sommer for Region Syddanmarks gule covid-19-testbiler. Bilerne har kørt rundt i sommerlandet og tilbudt coronatest til danskere og turister. Og testtravlheden er der stadig, men nu under lidt anderledes former, lyder det fra Region Syddanmark. For nu bliver testbilerne udelukkende sat ind i områder, hvor der er nye udbrud af coronavirus - eller hvor der er risiko for at det sker.

Sådan kan du blive testet for covid-19 Hvis man ikke har symptomer, men gerne vil testes, så er det fortsat muligt at booke tider til at blive testet i Odense, Kolding, Aabenraa, Esbjerg, og man kan møde op uden at booke tid ved Kruså og Frøslev samt i Billund Lufthavn.

Hvis man har symptomer, kan man blive testet i Odense, Kolding, Aabenraa, Esbjerg, Svendborg, Sønderborg eller Ærø – man skal dog huske at ringe til sin egen læge først. Kilde: Region Syddanmark

Bedst til områder med størst behov

- Selvom der er opblusninger af smitte rundt omkring i Danmark, så er smittetrykket stadigvæk lavt. I øjeblikket er der flere kommuner i Region Syddanmark, hvor der i løbet af den sidste uge ikke er registreret ét eneste tilfælde af smitte med coronavirus. Derfor giver det bedre mening, at vi sender de syddanske testbiler, der tester for COVID-19, ud til de områder, byer og virksomheder, hvor behovet er størst, siger Kurt Espersen, koncerndirektør i Region Syddanmark.

Selv om testbilernes indsats nu målrettes områderne med opblusning af smitte, så er der stadig rig mulighed for at blive testet på de øvrige ikke så mobile teststeder.