Alle grænseovergange åbner senest midnat

Torsdag aften fortalte politidirektør Jørgen Meyer fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV2 News, at alle 13 grænseovergange mellem Danmark og Tyskland vil være farbare senest ved midnat natten til fredag.

- I øjeblikket er kommunerne i grænseområdet ved at fjerne betonklodser og andet, der har fungeret som afspærring på grænsen. De fortæller mig, at de vil være færdige ved midnat, fortæller Jørgen Meyer til TV2 News.

Den udmelding falder i god jord hos Aabenraas borgmester, Thomas Andresen (Venstre), der har ventet længe på denne udmelding.

- Jeg er glad for, at vi i grænselandet kan komme nogenlunde tilbage til den hverdag, vi havde før coronavirussen. Det betyder, at de største gener forsvinder for mange af vores medarbejdere, beboere og pendlere i grænselandet, fortæller Thomas Andresen.

- Det betyder konkret, at der forsvinder en masse usikkerhed, som der fx har været blandt vores medarbejdere i kommunen. Nu bliver det igen mere forudsigeligt, hvornår man fx skal stå op mandag morgen for at møde til tiden på sit arbejde, siger han.

