Alle konfirmationer udsættes

Alle konfirmationer bliver nu udsat til efter pinse. Det vil sige, at der tidligst kan holdes konfirmationer til juni.

Det meddeler både Haderslev Stift og Københavns Stift på deres hjemmesider på vegne af alle landets biskopper. Beslutningen gælder altså for kirker i hele Danmark.

- Alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse, nye datoer fastsættes lokalt så hurtigt som muligt. Denne beslutning træffes nu for at give afklaring for både familier og ansatte, skriver stiftet.

Rammer også dåb og vielser

Landets biskopper har truffet beslutningen efter statsministerens pressemøde i aftes. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet og har truffet en række vidtgående beslutninger.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan fortsat gennemføres i folkekirken. Men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage.

- I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling, skriver stifterne.

Mange forældre har kontaktet biskoppen

Det er en af flere ærgerlige, men nødvendige beslutninger, siger biskop Elof Westergaard fra Ribe Stift.

- Jeg var med til at træffe beslutningen i formiddag. Jeg har selv fået mange henvendelser fra forældre til børn, der skal konfirmeres, og vi vil gerne give dem klarhed. Derfor udskyder vi konfirmationerne foreløbig til juni, men det er op til menighederne og præsterne at sætte nye datoer. Måske kan det lade sig gøre i juni og ellers til august eller september, siger Elof Westergaard til TV SYD.

Beslutningen tager også hensyn til konfirmationsfesterne.

- Det er dels et spørgsmål om, hvorvidt kirken kan være åben. Dels kan vi se, at mange restaurationer, der skulle huse konfirmationsfesterne, er lukkede i den kommende tid, siger Elof Westergaard.

Alt er lukket

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Har du børn, som nu får udskudt deres konfirmation? Så vil TV SYD gerne høre fra dig. Skriv til os på tvsyd@tvsyd.dk

Opdateres ...