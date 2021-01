Alle plejehjemsbeboere vaccineret første gang fredag

Når den første uge af 2021 er gået, vil samtlige beboere på alle landets over 900 plejecentre, som har ønsket en vaccine, have fået det første stik. Dermed vil beboerne på både kommunale og private plejecentre og plejehjem i langt højere grad være beskyttet mod covid-19-smitte..

Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

- Vaccinen kan forhåbentlig være med til at give vores ældre medborgere noget af den livskvalitet tilbage, som coronaen har stjålet fra dem i alt for lang tid. Så jeg er glad for, at så mange tager imod tilbuddet. Det betyder rigtig meget, at vores ældste og sårbare borgere kan føle tryghed, siger Stephanie Lose, der er formand for både danske regioner og Region Syddanmark.