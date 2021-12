Antal smittede sætter igen rekord: Esbjerg rammer næsten 1.000 smittede

Smitten stiger fortsat. Der er registreret 5.746 registrerede smittede med covid-19 i de 14 kommuner TV SYD dækker målt over de seneste syv døgn.

Det viser torsdagens smitteopgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Lige nu ser det værst ud i Esbjerg. her er der registreret 990 smittede og en incidents på 832 smittede per 100.000 indbyggere. Der er aldrig fundet så mange smittede med covid-19 under pandemien, der snart har racet hele verden i to år.

Flere indlagte

På landets hospitaler er det samlede antal indlagte steget med ni til 517. Det er det højeste siden 1. februar.

Af dem ligger de 90 på Region Syddanmarks sygehuse. Og 142 ligger på hospitaler i Region Midtjylland.

I de to regioner ligger 34 på intensiv og 24 af disse personer trækker vejret ved hjælp af en respirator.

I hele Danmark ligger 61 på intensiv, og af dem får 42 hjælp af en respirator. Sammenlignet med onsdag er det fem færre på intensiv og én færre, der får hjælp af respirator.

Otte personer i de to regioner er døde med covid-19 smitte i kroppen.