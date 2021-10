Antallet af coronasmittede stiger i alle kommuner

Epidemi i vækst bekymrer ikke

- Men det er forventeligt og er ikke noget, der i særlig grad gør mig bekymret, siger Allan Randrup Thomsen.

På Roskilde Universitet (RUC) påpeger Viggo Andreasen, der er lektor i matematisk epidemiologi, at man ikke håndfast kan sammenligne positivprocenten én til én over tid.

Det hænger sammen med, at der er sket et stort skift i mængden og typen af test.

Det skyldes ud over udrulningen af vacciner, at der ikke længere er krav om coronapas, og at der ikke længere bruges lyntest.

Derfor vil positivprocenten formentlig stige i løbet af efteråret, fordi det i højere grad er folk med coronasymptomer, der bliver testet.

- Vi ved ikke så meget om, hvem der står i køen. En stor del af dem vil formentlig være personer, der har symptomer, og så vil der være sundhedspersonale og personer, der måske er uvaccinerede og skal bruge en negativ test - fordi de for eksempel skal ud at rejse.

- Men hvis man sammenholder den stigende positivprocent med andre nøgletal såsom et stigende antal af smittetilfælde og lidt flere indlæggelser, så peger det alt sammen på, at epidemien er i vækst, siger Viggo Andreasen.

Der forventes ikke stort pres på sundhedsvæsnet

Selv om smitten vil stige i efteråret, forventer Allan Randrup Thomsen ikke et stort tryk på sundhedsvæsenet.

- Overordnet set vil jeg sige, at selv om vi kan få høje smittetal, så forventer jeg ikke at se indlæggelsestal, der er udfordrende i væsentlig grad for sundhedsvæsenet, siger Allan Randrup Thomsen, som af samme årsag ikke ser en grund til at genindføre nationale coronarestriktioner.

Der er nu 120 indlagte med covid-19 på landets hospitaler. Det er én færre end et døgn tidligere og første gang i fem dage med et fald.

Derudover er der sket to dødsfald blandt smittede. Det vides ikke, om de var indlagt på hospitalet og derfor har påvirket indlæggelsestallet.

I alt er 2690 smittede afgået ved døden under epidemien i Danmark.