Antallet af indlagte med covid-19 fordoblet på landsplan

I Syd- og Sønderjylland er der registreret 3.477 nye tilfælde med covid-19 de seneste syv dage. Det er 83 flere i forhold til tallet søndag.

Antallet af indlagte stiger med 11 til 446 personer, hvilket er over dobbelt så mange som for en måned siden, hvor antallet var 221. Dermed har vi også det højeste antal indlagte på landsplan for hele efteråret.

Der er dog langt op til rekordniveauet med 964 indlagte i januar. Det skriver Ritzau.

Du kan se, hvordan det ser ud med smitten i din kommune herunder: