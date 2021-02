Antallet af smittede falder i de fleste kommuner - også i Kolding - men i én kommune er smitten i vækst

710 personer er registreret smittet målt over de seneste syv dage. Det er dermed femte dag, hvor smitten generelt falder i de 14 kommuner, TV SYD dækker i Syd- og Sønderjylland. Det viser dagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Selvom Kolding fortsat ligger med landets højeste smittetal, så er det for tredje dag på vej ned. Fredag er der registreret 263 smittede og et incidenstal på 282 smittede personer per 100.000 indbyggere. Det er fortsat landets højeste, men der er 23 færre registrerede smittede siden i går torsdag.