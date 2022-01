Antallet af smittede stiger fortsat - antallet af indlagte følger ikke med

Antallet af smittede de seneste syv dage er steget med 1.202 personer, i forhold til det samme tal fra søndag.

Altså stiger smitten fortsat, men i de tal gemmer der sig dog også gode nyheder.

Ifølge sundhedsstyrelsen afspejler det samlede antal smitte sig ikke i antallet af indlagte, og i endnu mindre grad i indlagte med alvorlig sygdom.

Det oplyser de i en pressemeddelelse mandag.

Sygdomsbyrden falder

Situationen lige nu er, ifølge Sundhedsstyrelsen, at antallet af indlagte er relativt stabilt, og at der er få indlagte på intensiv afdeling.

I pressemeddelelsen oplyser styrelsen, at der på baggrund af denne uges statusrapport, kan konstateres at det i virkeligheden er mellem 30 og 40 procent af de indlagte, der er testet positiv med en PCR-test, der reelt er indlagt på grund af covid-19.

- Det er meget glædeligt. Den positive udvikling på sygehusene skyldes formentlig både en større grad af immunitet, den høje vaccinationsdækning hos dem, der er i risiko for alvorlig sygdom, og at omikron-variaten i mindre grad fremkalder alvorlig sygdom, siger Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

De konstaterer yderligere, at presset på sygehusene gradvist aftager, og at flere regioner er i gang med at reducere deres covid-19 beredskab.

Du kan se, hvordan det forholde sig med smitte i dit område herunder: