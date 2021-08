Atter gang i nattelivet - 23-årig kvinde sigtet for at sparke dørmand efter krav om coronapas

Selvom restauranter og værtshuse fortsat skal lukke klokken 02 på grund af corona-restriktioner, så melder både Sydøstjyllands Politi og Syd- og Sønderjyllands Politi om en nat, hvor der har været travlt for ordensmagten.

- Vi er ved at være tilbage i de tilstande, der herskede før covid-19 satte en stopper for at gå i byen. Vi har ikke færre end seks anholdelser fordelt på de store byer i politikredsen. Det skyldes slagsmål, gadeuorden og trusler. De anholdte er unge, som efter en nat i detentionen bliver løsladt senere lørdag morgen og sendt hjem med et bødekrav, siger vagtchef Jørn Bystrup, Sydøstjyllands Politi.