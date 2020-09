Bargæster slipper for mundbind: Var blevet svært at overholde

Flere kommuner er de seneste uger kommet på Sundhedsstyrelsens bekymringsliste, og særligt nattelivet er blevet udpeget som en af hovedårsagerne til, at antallet af smittetilfælde stiger.

Det ville være rigtig svært at drive en forretning under de restriktioner, som de nu får i København Lars Prisfeldt, barejer, Little London i Esbjerg

Derfor var barejer Lars Prisfeldt nervøs, da sundhedsminister Marcus Heunicke tidligere i dag præsenterede de nye restriktioner for caféer, barer og restauranter i hovedstadsområdet.

- Det ville fjerne en stor del af vores eksistensgrundlag. Det ville være rigtig svært at drive en forretning under de restriktioner, som de nu får i København, siger Lars Prisfeldt, der ejer baren Little London i Esbjerg.

Esbjerg Kommune har på det seneste haft et stigende antal coronasmittede og er tirsdag oppe på 62 smittede. Derfor er kommunen er havnet på sundhedsstyrelsens bekymringsliste, men det er ifølge barejeren ikke påvist, at det er nattelivets skyld, at der er kommet flere coronatilfælde i Esbjerg.

- Vi har sprit, vi gør borde rene, vi har skilte udenfor, og vi gør alle de ting, som sundhedsministeren nævner. At man så ikke kan finde ud af det andre steder, det håber jeg ikke, vi bliver straffet for herovre i Vestjylland, siger han.

Flere restriktioner vil vær svært

Stramningerne gik Esbjerg forbi, men kommer blandt andet til at betyde, at restauranter, barer og caféer i Københavnsområdet skal lukke klokken 22, og gæster skal bære mundbind, når de ikke sidder ned.

Det er krav, som ikke ville falde i god jord hos gæsterne, hvis de også trådte i kraft på Little London i Esbjerg.

Det er en svær øvelse, og den tror jeg bliver svær at overholde. Lars Magnussen, stamgæst på Little London i Esbjerg

- Hvordan skal man komme ind? De må ikke stå oppe i baren, så hvordan skal de bestille en øl? Det er en svær øvelse, og den tror jeg bliver svær at overholde. Det må jeg indrømme, siger stamgæsten Lars Magnussen.

Også barejeren er lettet efter dagens pressemøde, og på Little London vil man forsat sørge for, at leve op til regerings retninglinjer.

- Vi har så stramme retningslinjer og et godt samarbejde med politiet her i Esbjerg, så vil jeg lade det op til folks sunde fornuft at passe på hinanden, så vi kan komme igennem det her, siger Lars Prisfeldt.