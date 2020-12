Behandlingsgaranti udskydes grundet corona

Regeringen vil igen udskyde behandlingsgarantien for patienter på grund af et rekordhøjt antal smittede med coronavirus.



Den udskydes til 1. marts ifølge en pressemeddelelse.

Det sker, så sundhedsvæsenet ikke risikerer at bliver overophedet, når flere patienter bliver indlagt på grund af pandemien.

- I disse dage sætter udbredelsen af epidemien desværre kedelige rekorder, og det betyder, at vi må udskyde genindførslen af rettighederne i et par måneder, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i meddelelsen.

Patienter med lette smerter og gener må vente

Garantien stod til at blive genindført 1. januar 2021. Udskydelsen gælder dog ikke på psykiatriområdet.

Det betyder, at akutte patienter fortsat kan komme til, men patienter med lette smerter og gener kan risikere at få udskudt deres behandling.

- Der skal være plads i sundhedsvæsenet til at tage sig af akut opstået sygdom, kræftbehandling og andre livstruende sygdomme foruden covid-19 patienter, siger sundhedsministeren.

Alle med livstruende sygdomme bliver behandlet

Garantien sikrer, at alle patienter kan blive undersøgt og udredt inden for 30 dage.

Bag aftalen står regeringen og Danske Regioner, der står for hospitalsvæsenet.

- Vi står i en situation, hvor vi er nødt til at tage hensyn til personalet og sikkerheden for de patienter, som har størst behov her og nu. Derfor har vi aftalt med regeringen at udskyde genindførslen af patientrettigheder.

Private hospitaler og læger i spil

- Vi må ikke sætte den tidlige opsporing og behandling af for eksempel kræft over styr, så man skal altid kontakte sundhedsvæsenet, hvis man har mistanke om sygdom, siger formand Stephanie Lose (V) fra Danske Regioner i meddelelsen.

Det er aftalt, at regionerne bruger privat kapacitet til at udrede og behandle patienter i størst muligt omfang, uden at der sker underminering af bemandingen på de offentlige sygehuse.