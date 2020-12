Bekymret borgmester: Nu skal vi passe på og gøre alt for at undgå nedlukning

Jens Ejner Christensen er bekymret for smittetallets udvikling i sin egen kommune, og han opfordrer til, at vi gør alt for at undgå, at borgerne i kommunen kommer i samme situation som i Aarhus, Odense og de sjællandske kommuner.



- I Vejle Kommune har vi været højt oppe i smittetal i de sidste uger med op til 170 nye smittede inden for en uge. I dag mandag har Vejle 152 nye smittede målt over den sidste uge. Det er stadig alt for mange og bringer os op på en kedelig 49. plads over kommuner med flest smittede, siger Jens Ejner Christensen.



- Giv dig selv en julegave

Hans håb er, at borgerne i kommunen klarer frisag, og at Vejle ikke skal lukke ned igen, men det kræver en ekstra indsats af os alle - igen:

- Den allerbedste julegave til os, der ikke er ramt så hårdt, er at sige, at nu at passer vi ekstra godt på hinanden, og vi overkommer at følge de sundhedsfaglige retningslinjer om ikke at se for mange og huske hygiejnen, selvom vi er ved at være godt 'trætte' af alle de restriktioner.

Borgmesteren aflyser også arrangementer

Selv har Jens Ejner Christensen taget sine forholdsregler. Både som borgmester men også som privatperson. Blandt andet er familiens traditionsrige tur de seneste 30 år aflyst:

- Vi skulle have haft den store familiedag næste weekend, hvor vi skulle hente juletræ hos mine svigerforældre. Normalt plejer vi at være 20 mennesker, men vi har lige aflyst. Det er ikke nok mere at sige: - 'Vi er ude i en skov i den friske luft, og vi holder afstand'. - Nej, vi er nødt til at aflyse.