Billund Lufthavn: Far og datter får fyreseddel samme dag

Før covid-19 brød ud og Danmark lukkede ned, var lufthavnen i Billund den næststørste i Danmark med 3,7 millioner passagerer alene sidste år og med forventninger om vækst også i 2020.

Men pandemien og dermed det bratte fald af passagerer har sat en stopper også for den drøm.

Derfor varslede Billund Airport tidligere på måneden fyringer af 270 ud af 800 årsværk - svarende til godt 200 stillinger. Lufthavnen begrunder fyringerne med, at de forventer et fald på omkring to millioner passagerer i år, og at der vil gå omkring fem år, før de er tilbage på niveau med sidste års passagerantal.

Jeg er ked af det efter så mange gode år i lufthavnen. Søren Bagge, opsagt ansat, Billund Airport

Mandag blev der sat navne de første opsigelser. To af dem, som fik fyresedlen, er Mette Bagge og Søren Bagge. Far og datter.

- Jeg var på vej ud at gå med en veninde, da telefonen ringede klokken ni i morges. Det var min chef, og så vidste jeg godt, hvad der ventede, forklarer Mette Bagge.

På samme klokkeslet ringede telefonen også hjemme hos Søren Bagge. Det var også hans chef i røret.

- Hun sagde til mig, at det selvfølgelig er en trist meddelelse, hun kom med. Og det er det, siger Søren Bagge.

For Søren Bagge blev det til mere 40 år i Billund Airport. Han nåede at fejre sit jubilæum, før fyresedlen ramte ham.

- Jeg er da ked af det efter så mange gode år i lufthavnen.

Et lille håb - trods alt

Mette Bagge har arbejdet i lufthavnen i 18 år. Hun har været sendt hjem med lønkompensation den seneste måned, og selvom det er en trist dag, så håber Mette Bagge, at fremtiden ser lysere ud, og der måske alligevel venter et arbejde i lufthavnen:

- Jeg er ked af det nu her, men som den arbejdsplads Billund Lufthavn er og altid har været, så er jeg sikker på, at de kigger på, om nogle af os kan komme tilbage, hvis og når flytrafikken går op igen.