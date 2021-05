Billund Lufthavn mærker rejselyst og bookinger fra danskerne

I Billund Lufthavn ser de frem til at byde rejselystne danskere velkommen og sende dem afsted mod varmere himmelstrøg, og ifølge Jesper Klausholm kan hele branchen, både fly- og rejseselskaber, mærke en hungrende lyst.

- Landene, som åbner op, er meget populære blandt danskerne, og derfor har vi en stor forventning om, at der også kommer flere bookinger. Langt størstedelen af bookingerne, vi har nu, ligger i august og september, men jeg fornemmer, at folk har en større tiltro til, at man nu også kan komme ud at rejse i juli måned, siger han.