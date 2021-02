Billund opfordrer ældre til at udnytte masser af tider til test

Omkring 640 på 85 år og opefter har enten i e-Boks eller i postkassen har modtaget et brev med indkaldelsen.



Samtidig er der i øjeblikket masser af ledige vaccinationstider på de forskellige vaccinationscentre. For eksempel kan man stadig finde ledige tider både torsdag, fredag, lørdag og søndag – og vaccinationsstederne er åbne fra klokken 7 til 22.

- Alle +85-årige har nu fået brev med tilbuddet om at bestille til vaccination. Vi kan dog se, at der er mange ledige vaccinationstider lige nu. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at hjælpe deres pårørende, naboer eller venner med at bestille tid og hjælpe med at blive transporteret, siger Pia Mejborn, chef for Voksenstøtteområdet i Billund Kommune.