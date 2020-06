Biograferne melder klar

For en uge siden rullede den første film over lærredet hos Nordisk Film Biografer i Esbjerg efter mere end to måneders coronapause.

Biografchef Finn Hansen glæder sig til igen at tage imod filmglade gæster - men nu i en coronasikker biograf.

Afstand, afspritning og handsker før popcorn

- Før man kan købe slik og sodavand til dagens film, så skal man spritte hænderne af og tage handsker på, forklarer Finn Hansen, og viser alle sikkerhedstiltagene frem:

- Der er mærker over alt på gulvene, så man kan holde afstand til kaffemaskinen, bland-selv-slik, ja overalt, hvor man kan risikere at komme tæt på hinanden.

Efter 80 dages nedlukning poppes der nu igen popcorn og fyldes slik i poser i biografens forhal. Men alt er bestemt ikke som det plejer.

Særligt booking-system

- Når folk har forsynet sig og betalt, så opfordres de til at gå i salen med det samme, så vi skaber et flow, så man ikke kommer til at klumpe sig sammen, siger Finn Hansen.

I salen bliver alle flader og sæder også rengjort mellem hver forestilling, og når gæsterne booker pladser, sker det efter et særligt system:

- Man kan booke pladserne to og to, og så er der automatisk en tom plads i mellem. Sådan er hele salen opbygget, forklarer biografchefen.

Biografchef ser lyst på fremtiden

I sidste weekend, som var åbningsweekend holdt pinsesolen folk væk fra biografen, men op til denne weekend er der lidt mere interesse for en tur i biffen.

Biografen i Esbjerg har nu seks sale ud af biografens otte åbnet, og Finn Hansen ser lyst på fremtiden.

- Med det filmprogram som venter, så ser det lovende ud, men om vi henter alt det tabte efter så lang tids lukning, er svært at sige, oplyser biografchefen.