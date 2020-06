Bliv corona-testet ved grænsen på vej hjem fra Tyskland

I løbet af nogle dage bliver det muligt at blive testet for corona ved grænsen, når du vender vender hjem fra en tur til Tyskland. Det oplyser Rigspolitiet mandag morgen i en pressemeddelelse.

- Formålet er at gøre det så let som muligt for personer, som rejser ind i Danmark, at lade sig teste. På den måde øger vi vores muligheder for at fange det tidligt, hvis danskere skulle være blevet smittet på en udlandsrejse, eller hvis smittede udlændinge rejser ind, siger politidirektør Svend Larsen fra Rigspolitiet.

I Testcenter Danmark er der i dag tilbud til alle voksne danskere uden symptomer om en test for covid-19. Der er således oprettet 18 teststeder rundt om i Danmark.

I takt med at samfundet åbnes for turister fra Tyskland, Norge og Island samt danskeres udrejse til de tre lande, vil myndighederne udvide testtilbuddet, så indrejsende vil have mulighed for at tage en test for covid-19 ved grænseovergangene. Tilbuddet gælder både danskere, som vender hjem fra udlandet, og udlændinge, som rejser til Danmark.

Hvis en udlænding, der ønsker at indrejse, udviser tydelige sygdomstegn, som for eksempel hoste, tegn på feber eller lignende, vil den pågældende fortsat blive afvist ved grænsen.