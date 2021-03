Bliv skrevet op til restvaccine og undgå spild af kostbare dråber

I Region Syddanmark er det i første omgang kun Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, der tilbyder denne mulighed. Det er altså et krav for at komme på listen, at man bor i eller tæt på Esbjerg, Sønderborg eller Aabenraa, og at man kan være på vaccinationscenteret senest 30 minutter, efter man er blevet ringet op om en overskydende vaccine.

Kravet om kort geografisk afstand skyldes, at vaccinerne skal bruges relativt hurtigt, efter at glasset er åbnet.

Målet med den nye liste er at undgå, at vacciner går til spilde.

- For at minimere spildet har vi brug for, at der er borgere, der kan stå til rådighed, og som med kort varsel kan indfinde sig på vores vaccinationssteder for at modtage overskydende vacciner. På den måde kan vi sammen sørge for, at flest mulige vacciner kan anvendes til deres formål, fortæller Kurt Espersen, der er koncerndirektør i Region Syddanmark.

Der er planen at udvide ordningen til alle vaccinationssteder, hvis det går som forventetde næste dage på de tre første centre.