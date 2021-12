Bøn til pensionister og studerende: Hjælp med at vaccinere

En massiv fremrykning af vaccination af alle danskere over 40 år betyder, at 3,5 millioner danskere kan være vaccineret med tredje stik inden nytår.

Men for at dét skal lykkes, kræver det, at mange flere melder sig til at hjælpe med at vaccinere.

Derfor opfordres pensionister, efterlønnere og studenter til at melde sig til opgaven.

- Det kræver ikke særlige kvalifikationer. Man bliver oplært, og det anses for at være fuldt forsvarligt, sagde Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, på et pressemøde mandag formiddag.

Han blev fredag selv vaccineret af en fotograf.