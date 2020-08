Børnehave lukket efter smittetilfælde

Børnehaven Jacob A. Riis i Ribe blev mandag eftermiddag lukket i minimum to dage efter en medarbejder i børnehaven er blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver JydskeVestkysten.

Børnehaven, som er den eneste i den indre del af Ribe, åbner først igen, når alle 53 børn og 6 medarbejdere er blevet testet negativ for virussen to gange.

Læs også Coronasmitte sender elever hjem i hele landsdelen

Medarbejderen, der er blevet testet positiv, har, ifølge dagtilbudsleder Edith Nissen, været sammen med børnene i hele sidste uge.

- Jeg kan ikke med sikkerhed sige, at der er nogle børn, vedkommende ikke har været i kontakt med, så det er det mest rigtige, at vi lukker hele børnehaven. Det er en voldsom beslutning at lukke helt ned, så jeg ville gerne have råd fra både Styrelsen for Patientsikkerhed og fra kommunens dagtilbudschef. De anbefaler, at vi lukker ned, fortæller Edith Ravnborg Nissen til avisen.

Læs også Coronasmitte breder sig blandt unge i Esbjerg

Smittettilfældet er et af flere i Esbjerg Kommune i den seneste tid. I sidste uge sendte Esbjerg Gymnasium 70 elever hjem, efter der var konstateret smitte, ligesom 200 børn og ansatte i en børnehave blev hjemsendt.