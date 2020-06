Borgmester: Grænseåbning minder mig om murens fald 

Mens danskerne suser over grænsen til Tyskland, må tyskerne pænt vente til mandag med at komme til Danmark, hvis de ikke kan påvise et anerkendelsesværdigt formål med rejsen. Den situation kritiserer Aabenraas borgmester Thomas Andresen (V).

Hvis folk fortsat skal tage covidsituationen alvorlig, skal der komme entydige meldinger fra myndighederne på begge sider af grænsen. Thomas Andresen (V), borgmester, Aabenraa

Tyskland åbnede pludselig grænsen mod nord fredag, selvom det var planlagt til først at finde sted natten til tirsdag. Samtidig har de danske myndigheder valgt at holde fast i først at åbne grænsen til Tyskland natten til mandag.

- Jeg havde helst været den megen forvirring om grænseåbningen foruden, sagde han til TV SYD lørdag morgen i Padborg, hvor Danmark åbnede endnu en grænseovergang - der administreres efter gældende regler om anerkendelsesværdigt formål indtil mandag.

- Jeg tror, der sidder nogle tyskere, der undrer sig over, at de skal vente til mandag med at krydse grænsen. Det minder mig lidt om den situation, vi oplevede, da muren faldt (9. november 1989, red.), siger han og fortsætter:

- Det var også sådan noget med, at grænsen lige pludselig var åben, og folk strømmede over. Men det var ikke planlagt, og det virkede mere som en fejlbeslutning. Det virkede ikke som om Seehofer (Tysklands indenrigsminister, red.) meldte ud, men mere som en lokal politibeslutning. Men der kan jeg selvfølgelig tage fejl.

Borgmester: Uskarp kommunikation

Aabenraa-borgmesteren har hele tiden været fortaler for en åben grænse og udtrykker glæde over, at grænsen atter kan passeres af alle danskere. Men han kritiserer måden, det er sket på.

- Jeg savner en rød tråd i de politiske beslutninger og udmeldinger. Hvis folk fortsat skal tage covidsituationen alvorlig, skal der komme entydige meldinger fra myndighederne på begge sider af grænsen, mener Thomas Andresen, der helst havde været den megen forvirring foruden.

- På den politiske bane skal man være meget, meget skarp i kommunikationen, og det synes jeg ikke, man har været særligt gode til, siger han.

TV SYD har lørdag forgæves forsøgt at få en kommentar fra justitsminister Nick Hækkerup (Soc.dem.) til Thomas Andresens kritik.