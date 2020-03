Borgmestre i fælles opråb: Hjælp din lokale avis gennem krisen

Det er vigtigt, at vi bliver holdt lidt i ørerne af de lokale aviser.

Sådan lyder det fra en række borgmestre, der er bekymrede for, hvad den nuværende krise kommer til at betyde for det område, som til daglig bliver dækket af Jysk Fynske Medier.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen er en af initiativtagerne, og han mener, at det er vigtigt at komme med opbakning.

- Vi kan se, at mediebranchen er hårdt ramt. De mangler annonceindtægter fra de virksomheder, der selv er hårdt ramt af coronakrisen. Medierne kan ikke bare kan sende medarbejderne hjem. De er stadig nødt til at levere informationer til borgerne. Derfor hjælper regeringens hjælpepakker ikke, siger Jesper Forst Rasmussen til TV SYD.

Krisen bliver dyr

Hos Jysk Fynske Medier bliver der selvfølgelig taget godt imod opbakningen. Men der er også brug for den lige nu, lyder det fra ansvarshavende chefredaktør Peter Orry.

- Vi forventer, at den her krise kommer til at koste os omkring 100 millioner kroner i tabte annoncendtægter, siger han til TV SYD.

Opfordringen fra de i alt 36 borgmestre giver ikke i sig selv penge i kassen, men de vil gerne huske borgere på at købe den lokale avis.

- Jeg synes, det er overvældende og det varmer, men det er selvfølgelig mest en moralsk opbakning, vi får, siger Peter Orry.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen håber dog, at opråbet kan være med til at sætte gang i mere end moralsk opbakning.

- Jeg vil gerne opfordre til, at de danske medier og landspolitikerne taler sammen, om der er en mulighed for en hjælpende aftale til medierne, siger han.

Jysk Fynske Medier har gennem en længere periode været i gang med omstruktureringer, der også har betydet en del fyringer.