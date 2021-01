Britisk mutation rammer daginstitutioner: 31 nærkontakter skal i 14 dages isolation

Ifølge JydskeVestkysten viser smitteopsporingen på Brunebjerg, at 13 børn og seks ansatte er nærkontakter, og på Nordstjernen drejer det sig om otte børn og fire ansatte.

Sundhedsstyrelsen har i denne uge skærpet retningslinjerne for nære kontakter til personer, der er smittet med den britiske coronavariant - B117. Det betyder, at alle, der har opholdt sig indenfor to meter af en person, der er smittet med nye coronavirus i mere end 15 minutter, skal betragtes som nær kontakt.