Bunden er nået i Billund Lufthavn

Den første sommermåned er normalt er fyldt med summen af glæde, spænding og rejsefeber i Billund Lufthavn. I år har stemningen været mat og præget af tomme haller. 15.840 gik ind og ud af Billund Lufthavn i juni måned. Det er kun 4,2 procent af passagertallet juni sidste år uden corona.

Læs også Billund jubler over dagens flyaftale

– Bunden er nået, og vi har arbejdet på at synliggøre trygheden i lufthavnen. Det har været med til at skærpe fokus på fremtiden, og det kan vi mærke i lufthavnen. Der er en beslutsomhed om, at vi skal arbejde os igennem krisen, som er ved at vende. Det skaber optimisme, håb og tro på en god fremtid, sigerJan Hessellund, administrerende direktør i Billund Lufthavn.

Gang i flyselskaber og rejsebureauerF

Flere rejsebureauer er dog klar med rejsepakker til rejsesultne danskere.. Bravo Tours, Apollo, Primo Tours, Balkan Holiday, TUI, Spies og SunWeb har alle været hurtige til at tilpasse sig den nye virkelighed, og det betyder, at sommeren ikke er helt tabt.

- Vi forventer, at vi stille og roligt får flere og flere passagerer igen – måske helt op til 25 procent af vores normale passagertal i juli/august. Danskerne vil ud at rejse, siger Jan Hessellund i en kommentar til trafiktallene i juni.