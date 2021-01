Butiksdøren er låst, men tøjsalget fortsætter

- Det er taget fuldstændig vildt flot imod, fortæller Lotte Johansen.

Kunderne kan enten afhente tøjet ved butikken - uden at komme ind, og Lotte Johansen kører også gerne forbi med varerne hjem til kunderne. Varerne betales med MobilePay.

- Vi gør noget helt andet

- Jeg tror da, at det er vigtigt, at man ikke falder i en sovepude. Det duer ikke i den her tid. Der er vi bare nødt til at sige, at vi gør noget helt andet, end det vi er vant til. Så man må bare tænke anderledes, fortæller butiksejeren.

Der bliver løbet hurtigt rundt i butikken for at nå det hele. Men Lotte Johansen er glad for, at der er noget at give sig til, indtil hun igen må lukke kunderne ind i butikken.

Da butikkens januarudsalg er aflyst, har hun valgt at give kunderne 30 procent rabat på købene, men selvom der er gang i handlerne, er indtjeningen ikke lige så høj, som den plejer at være:

- Det er jo klart, at vi kan aldrig nå op på de beløb, som vi kunne have solgt for, hvis vi havde haft åbent.