Testcentret i Bredgade i Kolding lukket. Det sker på grund af kapacitetsmæssige udfordringer i lokalerne i Bredgade, og de gener det medfører for borgerne i form af kø, trafikale udfordringer og gener for de øvrige erhvervsdrivende.

Det er CareLink, som hidtil har drevet testcentreret, der har valgt at lukke Covid-19 testcentreret i Bredgade.

Det er stadig muligt at blive testet på to andre PCR teststeder og hurtigtestet på et testcenter i Kolding Kommune.